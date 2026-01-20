“Woensdag perioden met zon, in weekend temperaturen overdag onder nul”

Foto: Joris van Tweel

Het wordt de komende dagen kouder. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het komend weekend zowel in de nacht als overdag onder nul.

“Woensdag zijn er perioden met zon, maar trekken er ook wolkenvelden over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 6 graden bij een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag zijn er opklaringen en is er een graadje vorst.”

“Donderdag zijn er perioden met zon, trekt er wat bewolking over, maar wordt het allemaal kouder doordat een andere luchtsoort vanuit het midden van Europa ons bereikt. In combinatie met een aantrekkende oostenwind, windkracht 3 tot 4 voelt het nog wat kouder aan dan de werkelijke 0 of 1 graad als maximumtemperatuur.”

"Daarna wordt het nog wat kouder met een zowel op vrijdag als tijdens het weekend temperaturen onder nul, wat betekent dat we ijsdagen tegemoet gaan. In de nachten vriest het licht en lokaal matig, -3 tot -6 graden en overdag schommelt de temperatuur rond -1 of -2 graden. Vaak is het bewolkt, maar nu en dan kan het even opklaren.