“Woensdag droog en af en toe zon, vanaf het weekend kouder”

Foto: Joris van Tweel

Koning Winter kwam te voet en vertrok te paard: nog maar weinig herinnert in het straatbeeld aan de winterse periode die achter ons ligt. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de komende dagen zacht, maar lijkt de wind in het weekend naar het oosten te gaan draaien waardoor het kouder wordt.

“Woensdag blijft het droog en is er af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 7 graden bij een zwakke tot matige westenwind, windkracht 2 tot 3. in de avond is het helder en daalt de temperatuur naar dichtbij het vriespunt met kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In de nacht naar donderdag verdwijnt eventuele gladheid door oplopende temperaturen en regen.”

“Donderdag is het bewolkt, maar overwegend droog. Het is zacht bij 9 graden en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag is het nog zachter met 10 graden als maximumtemperatuur. Het blijft droog en de zon is weer zo nu en dan van de partij. Tijdens het weekend draait de wind naar het oosten en wordt het weer kouder. Hoe koud? Meer daarover op de weerpagina of luister naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow rond de klok van 08.50 uur op OOG Radio.”