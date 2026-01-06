Woensdag code oranje voor Groningen vanwege sneeuw en gladheid

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Voor de provincie Groningen geldt woensdag code oranje vanwege sneeuw en gladheid. Het KNMI verwacht dat er in de provincie lokaal zo’n vijf tot zeven centimeter sneeuw kan vallen.

De waarschuwing geldt vanaf woensdagochtend 10.00 uur. Volgens het KNMI begint het woensdagochtend vanuit het westen te sneeuwen, waarna de sneeuwval zich snel naar het oosten uitbreidt. “Landinwaarts verwachten we drie tot vijf centimeter sneeuw; lokaal kan er vijf tot zeven centimeter vallen”, aldus het KNMI. Code oranje geldt voor het hele land, met uitzondering van de Wadden en de provincie Limburg. De verwachting is dat het in de middag vanuit het westen droger wordt, hoewel er ook dan nog winterse buien kunnen vallen.

Code oranje wordt voorafgegaan door code geel, die op dit moment al van kracht is. Ook dinsdagavond en in de nacht naar woensdag kunnen er winterse buien vallen. Dit kan zorgen voor gladheid door sneeuw of bevriezing van natte weggedeelten.

Code oranje

Het KNMI kent vier kleurcodes. Bij groen zijn er geen waarschuwingen van kracht. Bij geel is er kans op gevaarlijk weer. Wanneer code oranje wordt afgegeven is er kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, omdat er bijvoorbeeld veel overlast is. Bij code rood, een zogeheten weeralarm, gaat het om extreme weersituaties waarbij de oproep is om thuis te blijven.

Verslaggever Sofie Dallinga sprak met OOG-weerman Johan Kamphuis: