Wisselstoringen op meerdere spoorlijnen van en naar Stad (update)

Foto: Ger & en Elly

Hoewel ProRail aangeeft relatief weinig hinder te ondervinden door het winterweer, zorgt de sneeuwval vrijdagochtend toch voor een aantal wisselstoringen. Daardoor wordt het reeds ingeperkte treinverkeer nog wat verder beperkt in het noorden.

Tussen Groningen en Leeuwarden rijden sinds even voor 08.00 uur minder treinen, door een wisselstoring op het traject. Op dit traject rijdt vanwege het winterweer twee keer per uur een trein, maar de dienstregeling wordt door de storing verder beperkt. ProRail verwacht dit euvel rond 14.15 uur te hebben verholpen.

De uursdienst tussen Groningen en Veendam wordt ook gehinderd door een wisselstoring. Tussen Groningen Europapark en Veendam rijden er veel minder treinen tot 14.15 uur.

Rond 08.40 uur ontstond een derde wisselstoring, dit keer op het traject tussen Stad en Delfzijl. ProRail denkt deze storing pas rond 15.15 uur te hebben opgelost. Tot die tijd rijden de treinen vanuit Stad slechts tot Stedum.

Sinds 10.00 uur rijden de treinen richting de Eemshaven slechts tot aan Usquert, want ook hier begaf een wissel het. Ook deze storing is pas rond 15.15 uur opgelost.

ProRail: ‘Reisplanners in de gaten houden.’

ProRail en de vervoeders (NS en Arriva) hebben de dienstregeling in Noord-Nederland vrijdag losgekoppeld van de rest van het land.

“Het heeft vannacht in het noorden aardig wat gesneeuwd maar we kunnen gewoon starten”, stelt ProRail vrijdagochtend vroeg. “Reizigers die via de noordelijke provincies reizen, zullen wellicht een keer extra over moeten stappen op Zwolle. Het zal waarschijnlijk nog wel op een aantal momenten gaan sneeuwen vandaag. We adviseren reizigers een reisplanner te raadplegen.”