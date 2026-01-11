Winterweer zet streep door PodiumZuid: optreden van The Woodies afgelast

Foto: SterrebosLive/PodiumZuid

De editie van PodiumZuid die zondag gehouden zou worden in de grote zaal van BSV De Helpen, is vanwege de winterse omstandigheden afgelast. Dat laat de organisatie weten.

“Vanwege het winterweer hebben we moeten besluiten om deze editie niet door te laten gaan”, meldt de organisatie. PodiumZuid vindt in de wintermaanden elke tweede zondag van de maand plaats. Voor aanstaande zondag stond een optreden gepland van The Woodies. Deze coverband bestaat uit Michel Bouma, Harold Schenk, Servaas Bollen en Rob Ahlers. Bouma en Schenk ontmoetten elkaar in de jaren negentig in café De Toeter. Hun samenzang had een enthousiaste uitwerking op het publiek en samen bleken ze een passie te delen voor de muziek van The Beatles. Door de jaren heen heeft de formatie zich ontwikkeld tot een band die populaire nummers uit de jaren zestig tot en met de zero’s speelt.

PodiumZuid is de winterse tegenhanger van SterrebosLive. In 2018 kwam een groep bewoners met het idee om ook in de koudere maanden een muzikaal evenement op te zetten. Dit werd PodiumZuid. De concerten komen tot stand dankzij bijdragen van het Wijkcomité Helpman en BSV Helpman-Oost/De Helpen. De volgende editie van PodiumZuid vindt plaats op 8 februari.