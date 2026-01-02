Winterweer viert hoogtij tot ver na het weekend met kou en kans op winterse buien

Foto: Joris van Tweel

Voor het weer van de komende dagen is maar één woord nodig: winter. Het blijft tot ver na het weekend koud en de kans op winterse neerslag verdwijnt voorlopig niet. De zon laat zich wel zo nu en dan zien, tussen de wolken door.

Door Johan Kamphuis

Op zaterdag schijnt soms de zon en is het vaak droog, maar er is wel kans op een enkele winterse bui. Het wordt 1 graad bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. ’s Nachts is er toenemende kans op een sneeuwbui, bij lichte vorst met een laagste temperatuur rond 2 tot -4 graden. Ook zondag is het vaak droog, maar er kan opnieuw lokaal een sneeuwbui vallen. Met nu en dan zon wordt het 1 graad en de westelijke wind is matig. In de nacht is er weer kans op een sneeuwbui, bij minima tussen de 0 en -2 graden.

Al is het ook maandag tot en met woensdag vaak droog, valt er toch zo nu en dan een enkele sneeuwbui. Dat gebeurt vaak in de avond of nacht. Dan vriest het licht. In de nacht van dinsdag op woensdag is er zelfs kans op matige vorst, met temperaturen van -2 tot -5 graden. Overdag schommelt het kwik rond het vriespunt bij rustig weer .

Daarna zou de vorst wel eens kunnen verscherpen, als er tegen het einde van de week een aanval van zachte lucht komt. Meer nieuws over de winter volgt zondagavond.