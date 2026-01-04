Winterweer houdt voorlopig aan: Maandag extreem glad op de weg

Foto: Britt Gnodde

Een waarschuwing van OOG-weerman Johan Kamphuis, voor extreme gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwrestanten. “Vooral de ‘onzichtbare’ gladheid is zeer verraderlijk. Wegen veranderen in ijsbanen”, aldus Kamphuis.

Door Johan Kamphuis:

Verder kunnen er maandagochtend plotselinge mistbanken ontstaan die het zicht uiteraard sterk kunnen verminderen. Maandag is het verder een rustig winterdag. Felle opklaringen en een enkele sneeuwbui wisselen elkaar af. In de vroege ochtend vriest het enkele graden, vanmiddag schommelt de temperatuur rond het vriespunt bij een zwakke noordwestenwind, windkracht 2. Komende avond nog een laatste sneeuwbui waarna het flink opklaart het stevig gaat vriezen met minima tussen -5 en -8 graden. Lokaal is zelfs strenge vorst mogelijk waarbij we kunnen denken aan -10 graden.

Dinsdag neemt de kans op een sneeuwbui weer toe. De temperatuur schommelt rond nul graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten windkracht 3. In de nacht naar woensdag passeert een storing en volgen perioden met sneeuw bij kwikstanden rond het vriespunt.

Woensdagochtend nog een laatste sneeuwbui gevolgd door droog weer waarbij het geleidelijk aan opklaart. Bij een zwakke noordenwind wordt het 0 tot 1 graad. Er volgt weer een zeer koude nacht. Onder een helder sterrenhemel, bij weinig wind en boven een sneeuwdek gaat het kwik op avontuur naar matige tot lokaal strenge vorst, -6 tot lokaal -12 graden.

Donderdag is het bewolkt met in de loop van de dag wat lichte (mot) sneeuw. De temperatuur schommelt rond 0/1 graad en er waait een matige zuidelijke wind, windkracht 3.

Vrijdag volgt een dooiaanval waarbij de kans op neerslag toeneemt. Hoe de aanval van zachte lucht precies gaat verlopen? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 tijdens de OOG/Ochtendshow.