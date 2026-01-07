Winterse taferelen in Groningen (foto’s)

Deze woensdag zorgde het winterweer voor de nodige problemen. Maar ook voor een hoop plezier.

Er reden minder treinen van en naar Groningen. En vanwege een wisselstoring reden er helemaal geen treinen richting Delfzijl en Eemshaven.

Foto: Joris van Tweel

Dit allemaal was belangrijke reden voor scholen om leerlingen eerder weg te sturen, of helemaal niet te laten komen. Ondanks alle beperkingen zorgde het winterse weer ook voor veel sneeuwpret.

Foto: Joris van Tweel

De NS blijft de winterdienstregeling aanhouden. Dit geldt ook voor Arriva. NS, Qbuzz en Arriva bekijken van dag tot dag wanneer de normale dienstregeling weer kan worden hervat. Wie met het openbaar vervoer wil reizen wordt aangeraden om de OV-app te raadplegen.