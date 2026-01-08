Winterkouregeling voor dak- en thuislozen van kracht tot en met dinsdag 13 januari

Bron: Google Maps

Vanwege de aanhoudende kou geldt er een zogenoemde winterregeling voor dak- en thuislozen die actief blijft tot en met dinsdag 13 januari. Zolang de winterregeling geldt, hoeft niemand buiten te slapen.

Het winterkouprotocol gaat in als de gevoelstemperatuur buiten daalt tot tussen de -5 en -10 graden. In zo’n periode wordt actief gezocht naar dak- en thuislozen om hen tijdelijk onderdak aan te bieden voor de nacht. De winternoodopvang is gevestigd aan de Sontweg 8a in Groningen en is het hele jaar open.

Wie iemand buiten ziet slapen, kan diegene aanspreken en wijzen op de winternoodopvang. Het aanmeldpunt van Wender is telefonisch te bereiken via 088 066 3000. Meldingen over buitenslapers telefonisch gedaan worden tussen 10.00 en 17.00 uur via 050 587 58 85.

De inloop is bij de winternoodopvang is mogelijk tussen 19.00 en 22.30 uur. Ook later op de avond is opvang mogelijk. De dagopvang aan de Spilsluizen 5 is dagelijks open vanaf 10.30 uur.