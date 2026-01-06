Winterdienstregeling: NS en Arriva rijden woensdag met minder treinen door sneeuw

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vervoersbedrijven NS en Arriva passen woensdag hun dienstregeling aan. De aanleiding zijn de winterse omstandigheden en de sneeuw die woensdag worden verwacht.

Zo laat de NS in de spits minder sprinters rijden tussen Groningen en Assen. “Om je een betrouwbare en veilige reis te bieden, is op woensdag opnieuw de winterdienstregeling van kracht”, laat de NS weten. “Dat betekent dat op een aantal trajecten minder treinen rijden. Houd rekening met extra reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein.” Op vrijwel alle trajecten rijden minimaal twee treinen per uur. Het bedrijf adviseert om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Ook Arriva past de dienstregeling aan. Op de meeste trajecten in Groningen en Friesland wordt woensdag volgens een uurdienstregeling gereden. Tussen Groningen en Leeuwarden en tussen Groningen en Winschoten rijden twee treinen per uur. Vervoersbedrijf Qbuzz, dat in Groningen het busvervoer verzorgt, laat weten dat reizigers rekening moeten houden met rituitval en vertraging. Daarnaast adviseert het bedrijf, net als Arriva, om voor vertrek de reisapps te controleren.