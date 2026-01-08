Winter grijpt hard om zich heen: sneeuw, sneeuwjacht en strenge vorst op komst

Foto: Joris van Tweel

Een actief sneeuwgebied zorgt vrijdag voor winterse omstandigheden met lokaal 10 tot 15 centimeter sneeuw en een ijzige oostenwind. Sneeuwjacht, strenge vorst en gevaarlijke gladheid maken de komende dagen verraderlijk, met in het weekend temperaturen die tot ver onder nul dalen.

Door Johan Kamphuis

Vrijdagochtend trekt een actief sneeuwgebied naar het noordoosten weg en kan tussen de 10 en 15 cm sneeuw achterlaten. In de loop van de ochtend wordt het droog maar dat is tijdelijk. Gaandeweg de dag volgt vanuit het oosten lichte tot soms matige sneeuwval en sneeuwjacht.

De temperatuur ligt in de ochtend rond het vriespunt en daalt in de loop van de middag tot enkele graden onder het vriespunt. Er waait een ijzige oosten- tot noordoostenwind, windkracht 4 tot 5 en langs de Wadden hard, windkracht 7. Daar is kans op sneeuwduinen. Maar ook boven land kan de sneeuwjacht op sommige plekken sneeuw doen ophopen wat extra hinder kan geven voor het verkeer. In de avond en nacht nog altijd geregeld lichte tot matige sneeuwval en sneeuwjacht bij een verder dalende temperatuur tot -4 á -6 graden tegen de ochtend.

Zaterdagochtend is er nog een laatste sneeuwbui, waarna het droog wordt. In de loop van de middag klaart het voorzichtig op. Bij een matige oosten- tot noordoostenwind, windkracht 4 en een maximumtemperatuur rond -4 graden, is het ijzig koud en hebben we te maken met gevoelstemperaturen tussen -10 en -15 graden. In de nacht daalt de temperatuur voor Nederlandse begrippen naar bijzonder lage temperaturen: het gaat streng vriezen met minima tussen -10 en -13 graden.

Zondag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Nog altijd hebben we te maken met kwikstanden diep onder nul, de maximumtemperatuur ligt rond -5 of -6 graden. Ook dan zijn extreem lage temperaturen die zelden voorkomen in ons land. In de nacht matige vorst, -7 tot -9 graden.

Maandag volgt een nieuwe dooiaanval met wolken en (lichte) sneeuw bij temperaturen die oplopen tot rond het vriespunt. Daarna volgt waarschijnlijk langzaam een iets verder oplopende temperatuur al blijft de kou in de buurt.

De komende etmalen is op uitgebreide schaal grote kans op zichtbare gladheid door sneeuw. Nog verraderlijker is de gladheid door bevriezing van natte weggedeelten die vaak moeilijk zichtbaar is. Daarnaast kan het verkeer hinder ondervinden van sneeuwophopingen.