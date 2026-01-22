WIJ Groningen gesloten tot vrijdag 12.00 uur vanwege code oranje

In verband met de te verwachte weerssituatie en door het KNMI afgegeven code oranje zijn alle locaties van WIJ Groningen vrijdag tot 12.00 uur gesloten. Na 12.00 uur is WIJ Groningen telefonisch bereikbaar.

De persoonlijke afspraken met inwoners op locatie of daarbuiten gaan na 12:00 uur ook door. “De veiligheid van inwoners en medewerkers staat voorop”, zegt bestuurder Mirjam Kuin.

WIJ Groningen biedt in de gemeente Groningen laagdrempelige ondersteuning aan inwoners op het gebied van onder andere jeugdzorg, geld, werk en andere maatschappelijke zaken.