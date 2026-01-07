WIJ Groningen doet de deuren donderdag weer open

Alle locaties van WIJ Groningen zijn donderdag weer open. Dat laat de gemeentelijke organisatie voor jeugd/buurtwerk, ouderenzorg, gezinsondersteuning en hulpverlening woensdagavond weten.

In verband met de weerswaarschuwing ‘code oranje’ hield de sociaal-maatschappelijke organisatie de deuren woensdag dicht.

Maar alle reguliere activiteiten wonden donderdag weer opgestart: “Code geel, zoals het KNMI voor morgen afgeeft, is geen reden om de deuren dicht te houden”, laat de organisatie woensdagavond weten. “We geven inwoners nog wel mee voorzichtig te zijn, want het kan

onderweg naar en bij de diverse locaties in de gemeente Groningen verraderlijk glad zijn.”