Wethouder Wijnja genomineerd voor Beste Bestuurder

Wethouder Mirjam Wijnja - Foto via Gemeente Groningen

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) is genomineerd voor Beste Bestuurder 2025. Uit iedere provincie is een lokale politicus genomineerd voor de prijs. Met deze verkiezing wordt lokaal en regionaal bestuur in de spotlights gezet.

De nomineerders, die bestaan uit lokale en regionale politici, beschrijven Wijnja als professioneel, rechtdoorzee, toegankelijk en betrokken. Ze is deskundig en effectief, met een zeer prettig leiderschap, aldus de nomineerders.

Wijnja is sinds 29 juni 2022 wethouder in de gemeente Groningen. Haar portefeuille bestaat uit Financiën, Groen en Klimaatadaptatie.

De wethouder begon haar politieke carrière in 2014, waar ze de GroenLinks-fractie in de toenmalige gemeente Ten Boer oprichtte. Tussen 2019 en 2022 was ze fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Groningen.

De stemming loopt tot 26 januari. Vorig jaar werd burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verkozen tot Beste Bestuurder.