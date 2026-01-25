Wethouder houdt vast aan preventieve sluiting sporthallen bij sneeuw: “Veiligheid boven alles”

Sporthal Kardinge

Mochten er in de toekomst opnieuw forse sneeuwbuien over de gemeente trekken, dan is de kans groot dat de gemeentelijke sportaccommodaties preventief de deuren sluiten. Dat bevestigde wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport tijdens een debat in de raad. Volgens haar zijn veiligheidsrisico’s voor gebouwen en personeel leidend, ook als de weerscode slechts ‘geel’ is.

De VVD-fractie uitte kritiek op het besluit om in het weekend van 10 en 11 januari alle gemeentelijke sporthallen, zwembaden en blaashallen preventief dicht te houden. “Wij snappen dat het voor sommige personeelsleden lastig was om te komen, maar had er niet geruild kunnen worden met collega’s die dichterbij wonen?” vroeg Ietje Jacobs-Setz (VVD) zich af. “Op zondag waren er nagenoeg geen problemen meer op de weg en waren niet-gemeentelijke locaties gewoon open. Is het logisch om bij code geel direct in de paniekstand te schieten?”

Daken en reistijden

Wethouder Jongman weerspreekt dat er sprake was van paniek. Volgens haar lag er een brede afweging aan het besluit ten grondslag. “Ten eerste was er het risico op overbelasting van de daken van oudere accommodaties door de hevige sneeuwval. Ten tweede gaat het om de veiligheid van onze medewerkers,” aldus Jongman. Ze benadrukte dat veel personeelsleden buiten de gemeente wonen en door de onveilige wegomstandigheden simpelweg niet op hun werk konden komen.

Het voorstel van de VVD om personeel onderling te laten ruilen, blijkt in de praktijk niet haalbaar. Jongman: “Functies zijn niet zomaar uitwisselbaar; een beheerder van een sporthal kan geen toezicht houden in een zwembad. Die rolverdeling beperkt de mogelijkheden om op korte termijn locaties te heropenen.”

Geen dag-tot-dag besluit

De VVD had liever gezien dat de gemeente de situatie per dag had bekeken, in plaats van op vrijdag al het hele weekend ‘op slot’ te gooien. Jacobs-Setz: “Code geel is niet de code paniekstand. Hadden we niet op zaterdag de afweging voor zondag kunnen maken?”

Jongman gaf aan dat er op zaterdag wel degelijk inspecties zijn uitgevoerd waarbij sommige daken veilig bleken, maar dat heropening alsnog onmogelijk was. “Het tijdsbestek was te kort om alle communicatie op te starten, roosters aan te passen en alle teams te informeren. Duidelijkheid geven is ook belangrijk.” Bovendien wees de wethouder erop dat andere grote steden zoals Breda en Leeuwarden dezelfde lijn volgden.

Toekomst

De wethouder liet er geen misverstand over bestaan dat dit afwegingskader ook in de toekomst zal worden gehanteerd. Hoewel de VVD pleit voor een meer “weerbare gemeente” die kijkt naar wat er wél kan, blijft voor Jongman de veiligheid van personeel en bezoeker de harde ondergrens.

De wethouder sloot af met een persoonlijke noot: “Een aantal ouders vertrouwde mij toe dat ze het niet erg vonden dat er niet gesport kon worden; zij konden nu met hun kinderen genieten van de sneeuw.”