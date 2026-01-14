Wethouder: “Aftelshow Vismarkt viel niet tegen, maar geen geld voor drones of lichtshow”

Het college herkent zich niet in de kritiek dat de aftelshow op de Vismarkt zwaar tegenviel. Het opzetten van een professionele licht- en droneshow is volgens wethouder Manouska Molema (GroenLinks) momenteel niet mogelijk door een gebrek aan budget.

Molema reageerde op vragen van de fracties van Student & Stad, Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen, CDA en D66. Olivier van Schagen van Student & Stad: “Naar alle waarschijnlijkheid mag er bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer worden afgestoken. Mijn fractie is daar blij mee, maar daarom is het juist belangrijk om te investeren in goede alternatieven. In 2024 zagen we dat dit voornemen redelijk mislukte: er was geen professionele licht- of vuurwerkshow, wat door veel aanwezigen als een anticlimax werd ervaren.”

Van Schagen vervolgt: “Afgelopen september deed mijn fractie een oproep om een aantrekkelijk programma neer te zetten. We trokken die motie toen in omdat het college beloofde zich maximaal te zullen inspannen. Sindsdien hebben we niets meer gehoord, bleek er op de Vismarkt geen professionele show te zijn en werd de aftelshow in de lokale media redelijk gefileerd. Ik vind het jammer dat ik in september zoveel vertrouwen had in een goede afloop. De hoofdvraag is nu of er bij de komende jaarwisseling wél een professionele show staat.”

Rol voor ondernemers?

Voordat de wethouder kon reageren, voegde Jim Lo-A-Njoe (D66) toe: “Wellicht is het een idee dat de organisatie en uitvoering meer bij de ondernemers komt te liggen. Misschien moeten we concluderen dat de gemeente niet zo goed is in het initiëren van dergelijke evenementen.” Ietje Jacobs-Setz (VVD) vulde aan: “Bij de afgelopen jaarwisseling zijn er, in tegenstelling tot in andere gemeenten, geen grote problemen geweest. Maar bij de aanstaande jaarwisseling hebben we te maken met een vuurwerkverbod. Het wordt dan cruciaal dat er iets goeds staat, niet alleen op de Vismarkt, maar op meerdere plekken in de gemeente.”

Budget

Wethouder Molema verdedigde de aanpak: “Wij kunnen ons niet vinden in het oordeel dat de show zwaar tegenviel. We hebben gezien dat veel mensen op de Vismarkt samenkwamen om te proosten. We hadden bovendien gekozen voor een weersbestendige oplossing om afgelastingen, zoals elders in het land, te voorkomen.”

Volgens de wethouder ligt er een “goed model” dat kan groeien richting een landelijk vuurwerkverbod, maar zijn de middelen beperkt. “Toen de motie in september behandeld werd, lagen de opdracht en de subsidie voor de afgelopen jaarwisseling al vast. Een drone- of lichtshow vraagt veel meer budget en dat geld is er nu niet. Vanuit het college zijn daar toen ook geen toezeggingen over gedaan. We gaan dit jaar bespreken wat de vorm zal zijn bij de komende jaarwisseling, maar een professionele show kunnen we nu nog niet garanderen. Dat hangt volledig af van het budget.”

Van Schagen reageerde verbaasd: “Bijzonder dat het oordeel dat dit geen succes was, zo makkelijk aan de kant wordt geschoven. Ik ben benieuwd wat er sinds september dan wél aan inspanningen is verricht.” De wethouder zegde toe hier schriftelijk op terug te komen.