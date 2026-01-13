Wespenstichting redde vorig jaar 54 nesten in Groningen: “Mensen willen vaker gifvrije oplossing”

De Wespenstichting heeft in 2025 ruim vijftig wespennesten gered in de provincie Groningen. Landelijk ziet de stichting een “voorzichtige ommekeer”: steeds meer mensen kiezen voor een natuurvriendelijke oplossing in plaats van de gifspuit.

Vorig jaar zochten meer dan 2.550 mensen hulp bij de Wespenstichting, een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor. In 70 procent van de gevallen kon het nest behouden blijven, vaak zonder dat er ingrijpende maatregelen nodig waren. “We merken dat de behoefte aan een andere benadering groeit”, vertelt Nathan Veenstra van de stichting. “Veel mensen weten ons inmiddels beter te vinden via zoekmachines, al krijgen we nog steeds ‘spijtoptanten’ aan de lijn die ons pas ontdekten nadat ze een bestrijder hadden gebeld.”

Verplaatsing in Corpus den Hoorn

In de provincie Groningen werden afgelopen jaar 54 hulpvragen ingediend. Hoewel dat landelijk gezien een bescheiden aantal is, werden er in verhouding veel nesten verplaatst: zes in totaal. “Dat is relatief bijna twee keer zoveel als landelijk”, aldus Veenstra. Een opvallend voorbeeld was de verplaatsing van een nest Europese hoornaars in het hondenlosloopgebied bij Corpus den Hoorn in september.

In opdracht van de gemeente Groningen werd het nest verhuisd, omdat afzetten van het gebied op die locatie geen optie was. “Het liefst laten we een nest zitten, ook omdat verplaatsen veel stress oplevert voor de wespen. De eerste dagen na een verhuizing zijn de werksters vaak volledig van slag”, legt voorzitter Sjoert Fleurke van de stichting uit.

De ‘Limonadewesp’ op één

Bijna de helft van de aanvragen betrof de gewone wesp en de Duitse wesp, die door de stichting ‘limonadewespen’ worden genoemd vanwege hun liefde voor zoetigheid op terrassen. De top 5 van meldingen ziet er als volgt uit:

Positie Wespensoort Percentage meldingen 1 Limonadewesp (Gewone/Duitse wesp) 46% 2 Europese hoornaar 16% 3 Saksische wesp 5% 4 Franse veldwesp 4% 5 Aziatische hoornaar 4%

Toekomst zonder gif

De Wespenstichting ziet dat ook professionele ongediertebestrijders vaker aankloppen voor cursussen. Door strengere regelgeving rondom het gebruik van biociden (gif, red.) moeten bestrijders vaker overstappen op Integrated Pest Management, waarbij preventie en natuurvriendelijke oplossingen centraal staan. “De vraag naar gifvrije oplossingen neemt toe. Mensen zijn vaak opgelucht als ze horen dat een nest niet direct vernietigd hoeft te worden”, besluit Fleurke.