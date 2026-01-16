Werkzaamheden Lijzijde bij winkelcentrum beginnen half februari

Impressie via Gemeente Groningen

Halverwege februari starten de werkzaamheden aan de Lijzijde bij het winkelcentrum in Lewenborg. Als het weer goed blijft, zijn de werkzaamheden op 1 mei afgerond.

Het gaat om het deel van de Lijzijde bij het winkelcentrum. Dit is nu een drukke straat waar auto’s, bussen, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Dat zorgt voor onoverzichtelijke en soms onveilige situaties.

Daarom wordt de straat opnieuw ingericht. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De rijbaan wordt op sommige plekken smaller, onder andere bij de bushaltes. Ook worden de inritten van de parkeerpleinen smaller, zodat het verkeer daar rustiger verloopt.

De nieuwe situatie sluit deels aan op de herinrichting van de openbare ruimte rond het winkelcentrum. Voor voetgangers komen er duidelijkere looproutes. Zebrapaden worden verhoogd, waardoor oversteken makkelijker wordt voor mensen met een beperking. Bij kruispunten met de parkeerpleinen Kombuis, Valreep en Loopplank komen rode vlakken om de situatie overzichtelijker te maken. Verder wordt er nieuw groen aangeplant, met daarnaast een aantal zitplekken.