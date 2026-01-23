Werkzaamheden Korreweg starten naar verwachting komend voorjaar

Impressie via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil komend voorjaar beginnen met de verbouwing van de Korreweg. De straat wordt omgebouwd tot een fietsstraat, met brede stoepen, meer groen en extra plekken om fietsen en auto’s te parkeren. Auto’s blijven welkom, maar zijn te gast en mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden.

De gemeente verwacht dat de aannemer half februari bekend is. Daarna wordt de definitieve planning vastgesteld. De werkzaamheden zijn verdeeld in drie fases. In het voorjaar en de zomer van 2026 wordt gewerkt aan het deel tussen de Singelweg en de rotonde. Tijdens de bouwvak wordt de rotonde aangepakt. Vanaf september 2026 tot de zomer van 2027 is het deel richting de Oosterhamriklaan aan de beurt.

Voor half maart starten al voorbereidende werkzaamheden. Enkele bomen die al lange tijd slecht groeien worden gekapt. Ook worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Fietsers en automobilisten moeten soms tijdelijk een andere route nemen. Alle woningen, winkels en instellingen blijven wel altijd te voet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden verandert het parkeren en de route tijdelijk.