Werkzaamheden gestart voor laagveenherstel bij Haren en Oosterpolder

Foto via Het Groninger Landschap

In de Harener Wildernis en de Oosterpolder is het Groninger Landschap afgelopen week begonnen aan werkzaamheden om de laagveennatuur in het gebied te herstellen.

Het landschap is in het verleden ontwaterd en ontgonnen. Daardoor verdwenen veel typische planten en dieren. Een belangrijk onderdeel van het werk is het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag van de bodem. Hierdoor komt het veen weer aan de oppervlakte en kan de veenvorming opnieuw beginnen.

Ook verbetert de waterhuishouding in het gebied. Sloten en paden worden aangepast zodat het waterpeil hoger en stabieler blijft. Dit geeft veenvormende planten meer ruimte om te groeien. Daarnaast wordt zaadrijk maaisel toegevoegd uit andere goed ontwikkelde laagveengebieden. Zo krijgen karakteristieke planten meer kans om zich te vestigen. Oude petgaten, ontstaan door vroegere veenwinning, worden opnieuw ingericht. Dit stimuleert de biodiversiteit en zorgt voor meer variatie in het landschap.

Het herstel van laagveen is belangrijk voor natuur en klimaat. Gezonde veengebieden slaan CO₂ op en helpen bij het vasthouden van water. Ook ontstaat er weer leefgebied voor soorten als de roerdomp, het porseleinhoen en de grote modderkruiper.

Tijdens het broedseizoen wordt niet gewerkt. De werkzaamheden verlopen daarom in fases, zodat vogels en andere dieren zo min mogelijk worden verstoord. Het project loopt tot het einde van dit jaar. Het project wordt uitgevoerd door Het Groninger Landschap. De financiering komt van de Provincie Groningen via het Provinciaal Programma Natuur, met steun uit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit. Daarnaast draagt de Nationale Postcode Loterij bij, waardoor extra hectares veengebied kunnen worden hersteld.