WerkPro uitgeroepen tot Fietswerkgever van 2025 in Groningen

Foto via Groningen Bereikbaar

WerkPro is door Groningen Bereikbaar en de provincie Groningen uitgeroepen tot Groningse Fietswerkgever van 2025.

De prijs werd maandag uitgereikt door vertegenwoordigers van Groningen Bereikbaar en DUO, de winnaar van vorig jaar. Medewerkers konden hun werkgever nomineren voor de prijs. De jury beoordeelde de nominaties op fietsvoorzieningen, stimulering van fietsen en fietsregelingen.

Volgens de jury (vertegenwoordigers van VNO-NCW Noord, de Fietsersbond, de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar) stimuleert WerkPro het fietsen onder medewerkers onder meer met overdekte fietsenstallingen, deelfietsen, regelingen om een fiets aan te schaffen en een kilometervergoeding. Ook vrijwilligers van WerkPro krijgen dat laatste.

De jury besloot om Belastingadvies Groningen een eervolle vermelding te geven, omdat ook deze organisatie kortingsregelingen heeft voor de aanschaf van een fiets en het afgelopen jaar een fietsenstalling heeft aangelegd.