Wekelijks spreekuur voor tijdelijke huurders en mensen met (te) hoge huur in Oosterparkwijk

Volgende week vrijdag start de Bond Precaire Woonvormen (BPW) Groningen met een woonspreekuur speciaal voor mensen die (onzeker) wonen.

Het spreekuur richt zich op huurders met een tijdelijk contract hebben, huurders te maken krijgen met huurverhoging, inwoners die uitgezet dreigen te worden en andere woonproblemen. De organisatie wil inwoners met het spreekuur informeren over hun rechten, ongeacht hun woonsituatie. Ook wil de BPW huurders versterken tegenover verhuurders en woningcorporaties.

Het woonspreekuur vindt elke eerste vrijdag van de maand plaats van 19:00 tot 20:00 uur aan de Oliemuldersweg 43 in Groningen. Meer informatie is te vinden op bondprecairewoonvormen.nl of via groningen@bondprecairewoonvormen.nl.