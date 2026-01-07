Weerswaarschuwing terug naar ‘code geel’, vrijdag mogelijk 15 centimeter sneeuw (update)

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

Sinds 20.00 uur is de weerswaarschuwing van het KNMI voor Groningen teruggebracht van ‘code oranje’ naar ‘code geel’. Dat blijft de gehele donderdag zo, omdat er dan weinig nieuwe sneeuw bij komt. Maar vrijdag gaat het weer waarschijnlijk weer opspelen en kan er zelfs vijftien centimeter nieuwe sneeuw neerdalen.

In de loop van de avond verlaten de laatste sneeuwbuien buien via onze provincie het land, nadat er over de gehele dag ruim tien centimeter sneeuw neerdaalde. Omdat de sneeuwval nu stopt, verdwijnt ‘code oranje’. Code geel blijft wel van kracht vanwege gladheid als gevolg van eerder gevallen sneeuw en het bevriezen van natte weggedeelten. Ook kan het donderdagochtend nevelig zijn. Vooral op binnenwegen moeten weggebruikers donderdag rekening blijven houden met plaatselijke gladheid.

Mogelijk volgt vrijdag opnieuw ‘code oranje’ in Groningen als weerswaarschuwing. In de nacht van donderdag op vrijdag blijft het in het noorden langdurig sneeuwen en door een stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht. Ook kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Lokaal kan de hoeveelheid sneeuw dan oplopen tot 10 tot 15 centimeter. De sneeuw zou in de middag over kunnen gaan in regen, maar in het noorden blijft het mogelijk de hele dag sneeuwen.