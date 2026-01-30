Weer een blunder met handhaving rond venstertijden en zero-emissie in binnenstad: vierduizend boetes terugbetaald

Foto: Joris van Tweel

Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd krijgen duizenden overtreders van de venstertijden en de zero-emissiezone hun boete terugbetaald. De gemeente is volgens de boete-afdeling van het Openbaar Ministerie opnieuw de mist ingegaan rond de handhaving van de twee samenvallende verbodsgebieden in de binnenstad. Dit keer door te chaotische bebording, luidt de beoordeling.

Sinds december 2024 controleert de gemeente of voertuigen zich houden aan de venstertijden. In juni 2025 kwam daar ook de handhaving op de zero-emissiezone bij. Wie met een bedrijfswagen het gebied binnenrijdt, moet daarop vooral zijn gewezen met duidelijke bebording. Daarom hangt er rond alle plekken waar de zone wordt betreden een combinatie van verkeersborden, naast camera’s die overtredingen registreren.

Het Parket Centrale Verwerking (CVOM) had hier eerst toestemming voor gegeven. Maar daar komt het nu op terug: volgens het CVOM is de bordencombinatie voor gebruikers niet altijd duidelijk. De combinatie van verkeersregels en borden zorgt ervoor dat ondernemers en vervoerders de borden verschillend kunnen uitleggen. Dat leidt tot verwarring over wat wel en niet mag.

Vierduizend boetes de prullenbak in

Het CJIB, het incassobureau van de staat voor opgelegde boetes, gaat daarom alle boetes die sinds 14 december 2025 (vanaf dat moment ging de gemeente over van waarschuwen naar bekeuren) zijn uitgedeeld voor overtredingen volledig seponeren en terugbetalen. Dat geldt zowel voor overtredingen van de venstertijden als van de zero-emissiezone.

Volgens verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma gaat de gemeente verder en laat zij ook boetes seponeren waar geen bezwaar tegen is ingediend. Dat zijn er vierduizend in totaal. Hoeveel dat de staatskas doet mislopen (de gemeente krijgt het boetegeld niet; dat gaat via het CVOM in de kas van het ministerie van Justitie), is niet bekend.

Volgens de gemeente is vooral de combinatie van zowel een venstertijdengebied als een zero-emissiezone de boosdoener. Wethouder Broeksma schrijft aan de gemeenteraad: “Met instemming van het CVOM is daarbij gekozen voor het combineren van de bebording voor venstertijden en de zero-emissiezone. Het doel hiervan is het aantal verkeersborden in de openbare ruimte te beperken en de regelgeving voor ondernemers en vervoerders zo overzichtelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. Juist doordat Groningen deze gecombineerde aanpak als een van de eerste gemeenten toepast, worden wij ook als eerste geconfronteerd met de praktische beperkingen van de huidige bordencombinatie.”

Weer geblunder rond handhaving venstertijden

Het is niet de eerste keer dat verkeerde handhaving van de venstertijden zorgt voor een onnodige terugbetaalactie van de overheid. In juni kreeg de gemeente ook al een tik op de vingers van het CVOM, omdat de gemeente drie jaar eerder vergat een noodzakelijk document op te sturen naar het Openbaar Ministerie.

De gemeente en het CJIB besloten destijds ruim duizend boetes terug te betalen. Broeksma liet daarna aan de gemeenteraad weten het woord ‘blunder’ niet passend te vinden, maar een ‘menselijke fout’ wel.

Tot 1 juli geen nieuwe boetes voor venstertijden

Na de bordenchaos komt het stadhuis nu met ‘tijdelijke maatwerkoplossingen’, in afwachting van landelijke uniformering van de bebording en daarmee een duidelijke bordencombinatie van de twee zones in de binnenstad. Die moet er, aldus Broeksma, uiterlijk op 1 juli 2026 zijn. Zolang die er niet is, willen het college en het CVOM ‘coulanter omgaan’ met de handhaving van venstertijden binnen de zero-emissiezone.

“Concreet betekent dit dat bestuurders van bestel- en vrachtvoertuigen die gerechtigd zijn om de zero-emissiezone te betreden, tijdelijk geen boete ontvangen wanneer zij buiten de geldende venstertijden het gebied inrijden en dus in overtreding zijn”, besluit Broeksma. “In deze gevallen wordt volstaan met een waarschuwing. De handhaving van de zero-emissiezone zelf blijft onverkort van kracht.”