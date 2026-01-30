Wedstrijden in amateurvoetbal massaal afgelast, PKC’83 komt wel in actie

Foto Andor Heij

De afgelastingen in het amateurvoetbal bij zowel de jeugd als de senioren voor komende zaterdag stromen vrijdag al binnen. De wedstrijd van PKC’83 in de vierde divisie gaat wel door.

Er ligt een flinke laag sneeuw op de velden en het is in de gemeente Groningen niet toegestaan die zomaar van het kunstgras te verwijderen. De voetbalvelden kunnen daardoor beschadigd raken. De natuurgrasvelden in Groningen zijn sowieso onbespeelbaar door de sneeuw en de vorst in de grond.

PKC’83 speelt wel

“De wedstrijd tegen DETO gaat honderd procent zeker door”, zegt voorzitter en assistent-trainer Robert Groninger van PKC’83. “We hebben het veld al schoon gemaakt en als er vannacht nog sneeuw valt dan maken we het morgenochtend weer schoon. Dat doet een gespecialiseerd bedrijf. Daar hebben we flink in geïnvesteerd. Het kost aardig wat geld, daarom hopen we dat er veel publiek komt om dat een beetje goed te maken”. PKC heeft ook wat te vieren: “We willen ook graag spelen. Morgen wordt onze vernieuwde kantine geopend en na de wedstrijd hebben we een feest met diverse zangers”. Bij PKC – DETO wordt om 14.30 uur afgetrapt.

Uitwedstrijden

Omdat er buiten de noordelijke regio ’s geen of veel minder sneeuw is gevallen en de temperaturen hoger zijn, gaan uitwedstrijden van Groninger clubs mogelijk wel door.