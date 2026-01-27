Waterschappen vangen meer beverratten, maar minder muskusratten: ‘Bestrijding is lastig in De Onlanden en Onnerpolder’

Muskusrattenbeheerder Melvin Bruinink van waterschap Hunze en Aa's Foto: Lars Faber

De waterschappen in de gemeente Groningen (Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest) hebben in 2025 samen minder muskusratten gevangen dan een jaar eerder. Opvallend, want in het noordelijke grensgebied als geheel nam het aantal vangsten juist toe.

In heel Noordoost-Nederland vingen vier waterschappen samen 8.464 muskusratten. Het grootste deel van deze dieren is gevangen langs de grens met Duitsland en langs grote rivieren. De gezamenlijke vangst van waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest daalde in 2025 juist met bijna 400 dieren.

Volgens de twee waterschappen is het lagere aantal gevangen dieren een signaal dat er relatief weinig muskusratten over zijn in de werkgebieden. Maar de twee waterschappen lopen, naar eigen zeggen, ook tegen problemen aan bij de bestrijding in de Onlanden (op de grens van Drenthe en Groningen) en de Onnerpolder (Groningen).

Deze natte natuurgebieden vormen een gunstige leefomgeving voor muskusratten. Daar komt bij dat steeds meer muskusratten samenwonen met bevers in beverburchten en hun jongen daar grootbrengen. Vanwege de beschermde status van de bever zijn er beperkingen met de toegestane vangmiddelen rond beverburchten. Daardoor stijgt de populatie muskusratten rond beverburchten. De twee waterschappen willen in 2026 extra inzetten op deze gebieden om verdere verspreiding te voorkomen.

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s wisten vorig jaar wel negentien meer beverratten te vangen dan in 2024. Samen vingen de waterschappen 336 van deze dieren. De waterschappen bestrijden muskus- en beverratten omdat de dieren holen en gangen graven in dijken en oevers. Daardoor kunnen dijken en kades verzakken of in het ergste geval doorbreken en een polder onder water doen lopen. Daarnaast eten deze dieren veel planten, zoals riet, waardoor er minder riet aanwezig is waar vogels gebruik van maken en waar vissen en kleine waterdieren (macrofauna) van profiteren als schuil- en foerageerplek.

Van nature komen de knaagdieren niet voor in Nederland. Daardoor hebben muskus- en beverratten nauwelijks natuurlijke vijanden. Daarom besloten de waterschappen in 2019, net als bij de beverrat, ook de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens.