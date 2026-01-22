Waterschap Noorderzijlvest boekt succes in verwijderen medicijnresten uit rioolwater

Foto via Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest heeft samen met drie andere partijen een belangrijke stap gezet richting schoner water en hergebruik van rioolwater. Uit het 18 maanden durende project REGAIN blijkt dat medicijnresten vrijwel volledig kunnen worden verwijderd uit gezuiverd rioolwater bij de zuivering in Garmerwolde. Het water voldoet daarmee nu al aan Europese normen die pas in 2045 gaan gelden.

Het garanderen van veilig en schoon water is ook een van de belangrijkste kerntaken van het waterschap, naast bijvoorbeeld het controleren en versterken van dijken. Het waterschap werkte in 2024 en 2025 aan het project REGAIN samen met industriewaterproducent North Water, waterlaboratorium WLN en kennisinstelling Centre of Expertise Watertechnology.

Om het rioolwater te zuiveren, is er gewerkt met hollevezel-nanofiltratiemembranen. Met deze technologie kunnen microverontreinigende stoffen tegengehouden worden, zoals resten van medicijnen, terwijl het gebruik van chemicaliën en energie laag blijft. Dit is eerder succesvol getest bij afvalwaterzuiveringen in Wilp en Asten.

Volgens de vier samenwerkende partijen heeft deze uitkomst van het project een positief effect op de natuur. Medicijnresten die nu nog in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen in de toekomst worden tegengehouden. Dat is vooral van belang voor kwetsbare natuurgebieden zoals de Waddenzee.

Waterschap Noorderzijlvest en North Water onderzoeken nu of de technieken op grotere schaal kunnen worden toegepast. Hiervoor zijn nog om flinke investeringen nodig. Voor dit project REGAIN was een totale investering gemoeid van 3,5 miljoen euro. Het Nationaal Programma Groningen droeg 1,8 miljoen euro bij en het Waddenfonds 1,2 miljoen euro. EemsDeltaGreen sponsorde 75.000 euro. De overige 500.000 euro werd ingebracht door Waterschap Noorderzijlvest, North Water, WLN en het Centre of Expertise Water Technology.