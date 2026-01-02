Wat zijn de goede voornemens van Stadjers?

Alle oliebollen zijn op en het vuurwerk is afgestoken: daarmee is het nieuwe jaar officieel begonnen.

In Groningen is oud en nieuw op verschillende manieren gevierd. Waar de één de hele nacht vuurwerk afstak, koos de ander om het rustig aan te doen. “Wij hebben twee jonge kinderen, dus we gingen vroeg naar bed” gaf een moeder aan.

Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. “Ik ga trainen voor een halve marathon” vertelde een jongen op straat. Veel mensen willen in het nieuwe jaar meer gaan sporten en minder alcohol drinken. Maar hoe lang deze voornemens volgehouden worden, blijft ieder jaar weer de vraag.