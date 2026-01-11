Wat moet er gebeuren met De Banjer in Ten Post? Gemeente vraagt inwoners om ideeën

Foto: google maps

Inwoners kunnen tot en met 25 januari hun ideeën indienen voor de toekomst van De Banjer bij Ten Post. Het terrein, dat tot 2020 in gebruik was als camping, staat sindsdien leeg.

“De voormalige camping krijgt mogelijk een nieuwe invulling”, laat de gemeente weten. “Het is een bijzondere plek in het groen, aan het water van de Lustige Maar en het Damsterdiep. Samen met inwoners willen we zoeken naar ideeën die passen bij toerisme en recreatie, de waarde van de plek voor het dorp en de natuur en beleving van deze unieke locatie. Heb jij een idee? Dien dit dan voor 25 januari 2026 in via de ‘Stem van Groningen’ op de bijbehorende website. Of kom naar de informatiebijeenkomst op 28 januari in het Buurhoes in Ten Boer. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.”

Voor de sluiting in 2020 stond de camping zo’n acht jaar te koop. Vanwege aardbevingsschade meldden zich echter geen kopers. Het terrein werd uiteindelijk opgekocht door het ministerie van Economische Zaken, waarna het in handen kwam van de stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen. In deze periode werd de camping ontmanteld en werden de opstallen gesloopt. In 2023 werd de gemeente eigenaar van de grond. Aanvankelijk was het de bedoeling om er alternatieve woonvormen te vestigen, maar de provincie vindt het terrein daarvoor ongeschikt.