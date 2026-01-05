Waar moet je bij zijn tijdens ESNS? Wij zochten het voor je uit

Foto: Niels Knelis

Van 14 tot 17 januari is het weer zo ver: Eurosonic Noorderslag (ESNS), hét popfestival van Europa, wordt dit jaar voor de veertigste keer georganiseerd. Wat is er dit jaar nieuw en waar moet je bij zijn? OOG zocht het voor je uit.

Wat is er te doen tijdens ESNS?

Verspreid over 22 locaties in de binnenstad zijn er dit jaar optredens van meer dan driehonderd artiesten. Europese artiesten uit allerlei genres laten zichzelf zien, maar ook is er veel ruimte voor Noordelijke artiesten en muzikanten uit Stad.

Op zaterdag 17 januari is Noorderslag in de Oosterpoort. Hier kun je de hele dag genieten van popmuziek uit heel Nederland. Op deze dag wordt ook de popprijs uitgereikt aan de artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar won Roxy Dekker deze prijs.

Roxy Dekker heeft zaterdagavond de Popprijs 2024 gewonnen. Foto: Willem Poppes

Wat kan ik gratis bezoeken?

Voor de meeste optredens tijdens het festival moet je een ticket kopen. Maar vanwege het jubileum is het gratis programma dit jaar uitgebreid. Op de Grote Markt is het gratis toegankelijke programma van MEET@AIR te zien. Hier worden noordelijke artiesten in de spotlights gezet. Bekende Groningse artiesten als TikTok Tammo presenteren dit.

In NOORD, het clubhuis voor noordelijke popcultuur bij Academie Minerva, komt ook een ESNS-podium waarin Noordelijk talent zich kan laten zien. Hier spelen onder andere Groningse acts zoals Dubbel Glas, Jelle Mulder, Redson, S1RE, shoom en tays. Ook treden studenten van de Academie voor Popcultuur op.

Op 14, 15 en 16 januari is het tijd voor Grunnsonic. Op vijf locaties in de binnenstad, Het Concerthuis, Warhol, Het Pakhuis, The Market Hotel en Wijck, spelen 28 acts die uit Stad komen. 3voor12 heeft een overzichtje gemaakt met Groningse artiesten die je niet mag missen.

Foto: Willem Poppes

Wat is er naast de muziek te beleven?

Naast de vele optredens organiseert ESNS ook een muziekconferentie, met tientallen lezingen over de wereld van de (Europese) muziek, haar industrie en toekomst. Voor deze conferentie moet je wel een ticket kopen.

Op donderdag 15 januari zijn er twee gratis lezingen te bezoeken. In de eerste (17:00-18:00) gaat Groningse artiest Blanks in gesprek met muziekfotograaf Ben Houdijk over identiteit en social media. Daarna (18:00-19:00) praat programmeur van het Sziget Festival Márk Bóna met LGBTQIA+ artiest en activist SexyTadhg (Ierland) over diversiteit en inclusie op Europese festival podia.

Als je zin hebt in een wandeling tijdens ESNS heb je geluk. Dit jaar is er een Podwalk. Met een speciale audiowandeling loop je langs meer dan dertig locaties met legendarische verhalen over het festival van de afgelopen veertig jaar. Je kunt de wandeling maken met je telefoon via de podwalk-app. De app wordt voor de start van het festival gelanceerd.

Ook zijn er meerdere foto- en kunsttentoonstellingen te zien in de stad. Bijvoorbeeld is er op de Grote Markt en de Nieuwe Markt de fototentoonstelling Then and Now, samengesteld door concertfotograaf Ben Houdijk. Hier kun je de ontwikkeling van 19 ESNS artiesten te zien tot aan de grote podia waar ze nu staan.

Hoe volgt OOG ESNS?

Vanaf woensdag 14 januari is OOG Radio live aanwezig op het Eurosonic Noorderslag festival. Naast verslag van alle activiteiten in de binnenstad ontvangt OOG ook een aantal acts in de tijdelijke locatie-studio in de toenmalige Camera bioscoop aan het Hereplein. De volledige uitzendingen zijn tussen 17.00 en 22.00 uur live te volgens op OOG Radio. Het overzicht daarvan vind je hier.

Op 17 januari volgt OOG Noorderslag vanuit de Oosterpoort, met live interviews, optredens en natuurlijk de uitreiking van de popprijs.

Welke prijzen worden uitgereikt?

Tijdens het festival wordt de popindustrie van heel Europa gevierd. Naast de jaarlijkse popprijs zijn er nog veel meer prijsuitreikingen, zoals de European Festival Awards, MME Awards, IJzeren Podiumdieren, Pop Media Prijs, Popgala Noord en Pop Stipendium.

ESNS App

Ben je het overzicht kwijt door al die informatie? Gelukkig kun je via de ESNS-app je eigen programma samenstellen. Ook is daar alle informatie die je nodig hebt over de artiesten, conferenties en locaties te vinden.