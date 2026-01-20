VVD wil dat ook gemeente ingrijpt tegen dierenleed op gemeentelijke grond bij Haren

Screenshot uit video NVWA

De VVD-fractie is ontevreden over de manier waarop de gemeente lijkt om te gaan met dierenleed vlakbij de dorpskern van Haren. De VVD voelt het college woensdagmiddag aan de tand over de kwestie, nadat Stadsblog Sikkom opnieuw melding maakt van wanpraktijken door een inmiddels beruchte paardenhandelaar.

Aanleiding is een recente situatie waarbij pony’s zijn aangetroffen op een gemeentelijk weiland in Haren. De dieren stonden volgens meldingen in kou en slecht weer, zonder voldoende beschutting, eten en vers drinkwater. Omwonenden sloegen alarm en probeerden zelf voor de dieren te zorgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit greep uiteindelijk in.

De dieren zijn eigendom van een handelsonderneming die al langer bekend is bij de gemeente en toezichthouders. Enkele jaren geleden stonden dieren van dezelfde eigenaar op hetzelfde perceel, ook toen onder slechte omstandigheden. Maar de gemeente hield, na recente meldingen, de boot af richting de bezorgde bewoners. De dierenpolitie of de NVWA zou de zaak moeten afhandelen. Zolang de NVWA geen onderzoek heeft afgerond, wacht de gemeente volgens Sikkom af. Wel wordt er gekeken of het pachtcontract met de paardenhandelaar de mogelijkheid biedt om daarna in te grijpen.

Waarom deze eigenaar opnieuw grond van de gemeente kon pachten, kon de gemeente niet direct uitleggen. Juist die reactie zorgt voor onbegrip bij de VVD. De partij zegt dat het verleden van de eigenaar bekend was en vindt dat de gemeente had moeten voorkomen dat de situatie opnieuw kon ontstaan. “Wat ons betreft is het onbegrijpelijk dat een college, dat zegt dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben staan, wederom aan een als dierenbeul bekendstaande persoon grond verpacht”, stelt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz. “Een aantal jaren geleden heeft de gemeente eveneens grond verpacht of verhuurd aan dezelfde eigenaar en ook toen hebben de dieren onder erbarmelijke omstandigheden in hetzelfde weiland in Haren gestaan. Ook toen heeft de eigenaar de dieren onthouden van goede zorg, beschutting, eten en drinken. Daarom willen we dat het college toezegt dat er nooit meer grond aan deze persoon wordt verpacht.”