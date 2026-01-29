VVD schrikt van financieel oordeel over gemeente: ‘Echte problemen worden verhuld’

Foto: Ecco van Oosterhout

De VVD-raadsfractie is geschrokken van de uitkomsten van de BDO Benchmark Nederlandse Gemeenten 2026. In het rapport wordt de financiële positie van de gemeente als zwak beoordeeld. De VVD stelt schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van dit rapport.

Volgens accountantskantoor BDO is Groningen de financieel ongezondste grote gemeente van Nederland.

Hoewel de gemeente op de ranglijst iets beter scoort dan vorig jaar, blijft zij onderaan staan door lage reserves en beperkte financiële ruimte.

Dat roept bij de VVD vragen op over het beleid en de keuzes die gemaakt zijn door het huidige college. “Nu dit zwart op wit staat, kan het college hier niet omheen,” zegt VVD-raadslid Rik Heiner. Volgens Heiner is de conclusie van het rapport geen verrassing. “Maar het is wel zorgelijk. De financiële situatie wordt mooier voorgesteld dan zij in werkelijkheid is.”

De structurele problemen worden volgens de VVD verhuld door tijdelijke financiële meevallers en boekhoudkundige ingrepen. “Daardoor lijkt het alsof alles onder controle is, terwijl dat niet zo is.”

De partij zegt langer gewaarschuwd te hebben voor het structureel uit balans raken van de gemeentelijke financiën, bijvoorbeeld door ‘het dekken van structurele lasten met incidentele middelen en het stapelen van ambities zonder voldoende financiële dekking’.

De partij wil van het college weten in hoeverre dit het rapport het gevolg is van keuzes van de afgelopen bestuursperiode. Ook stuurt de partij aan op een verbeterplan voor de komende jaren.