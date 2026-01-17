VVD luidt de noodklok: “Inwoners betalen elk jaar meer, maar krijgen er steeds minder voor terug”

Lijsstrekker Rik Heiner van de VVD. Foto: OOG

In een gezamenlijke brandbrief luiden de VVD-lijsttrekkers van verschillende grote steden, waaronder de Groningse voorman Rik Heiner, zaterdag de noodklok. De partij stelt dat inwoners van steden met een links bestuur jaar op jaar meer lokale belastingen betalen, terwijl de basisvoorzieningen en veiligheid volgens hen juist achteruitgaan. De brief is verspreid via sociale media.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart uiten de lijsttrekkers uit steden als Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Leiden en Groningen hun felle kritiek op het huidige beleid. “Een tuin voor drugsverslaafden, tientallen inkomensafhankelijke regelingen en veertig procent meer ambtenaren. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat er in onze steden met uw belastinggeld gebeurt”, zo begint de brief. “Ondertussen blijft het echte werk liggen: straten liggen vol afval, parkeergarages worden gesloten, de bouw van voorzieningen blijft uit en de woningbouw staat stil.”

“Ondernemers als pinautomaat”

De VVD verwijst specifiek naar de stijgende lokale lasten. In Groningen wordt de invoering van de reclamebelasting aangehaald als voorbeeld van hoe de gemeente geld ophaalt bij ondernemers. “Ondernemers gelden als pinautomaat”, schrijven de lijsttrekkers. De partij stoort zich eraan dat er volgens hen meer aandacht uitgaat naar het verbieden van reclames voor auto’s en vlees dan naar het betaalbaar houden van de OZB of het vergroten van het aantal parkeerplekken.

Rust in de portemonnee

Volgens de lijsttrekkers leidt het huidige beleid tot onhoudbare tekorten. “Dit doorgeschoten beleid zorgt ervoor dat de gemeente niet levert waar inwoners recht op hebben: je veilig voelen in je stad of als ondernemer de ruimte krijgen om te groeien.” De VVD wil een koerswijziging waarbij de gemeente kritischer naar de eigen uitgaven kijkt in plaats van de rekening bij de burger neer te leggen. “Wij kiezen voor rust in de portemonnee en we zorgen dat de gemeente weer doet wat nodig is: veilige, schone straten en een bruisende lokale economie. Daar gaan wij voor knokken.”

Bekijk hier de brief: