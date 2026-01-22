Bron foto: Elin Stil

Het blijft de komende dagen winterachtig met lokaal gladheid door ijzel, koude temperaturen rond of net onder nul en kans op sneeuw in het weekend.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdagochtend is het lokaal verraderlijk glad als gevolg van lichte ijzel. De gladheid verdwijnt in de middag. Verder is er eerst veel bewolking maar klaart het gaandeweg de dag af en toe op en blijft het droog. De temperatuur loop top naar 1 graad boven nul bij een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4 voelt het aan alsof het een paar graden vriest. In de avond en nacht is het eerst helder en gaat het 2 tot 4 graden vriezen.

Zaterdag is er veel bewolking en blijft het de hele dag 1of 2 graden vriezen. In de namiddag en avond trekt een gebiedje met (lichte) sneeuw over ons gebied zodat het weer wit (en glad) kan worden. Bij dit alles waait een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4 die het voor het gevoel weer kouder maakt. In de nacht -2 of -3 graden.

Zondag is er veel bewolking, afgewisseld door een enkele opklaring. Het wordt 0 tot 1 graden.

Maandag en dinsdag verandert er weinig aan het licht winterse weerbeeld. Vanaf woensdag zet zachtere lucht de aanval in en neemt de kans op sneeuw weer toe. Voor het uitgebreide weer: kijk op de weerpagina of luister om 8.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.