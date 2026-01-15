Vrijdag zacht en droog met veel bewolking

Foto: Joris van Tweel

Het weer blijft de komende dagen rustig, met op vrijdag veel bewolking en zachte temperaturen. In het weekend is er eerst wat zon, maar zondag slaat het om naar grijs en waterkoud weer met mist.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag blijft het droog en is er veel bewolking. Af en toe kan het even opklaren en het is zacht bij 8 of 9 graden. De zuiden tot zuidwestenwind is zwak of matig windkracht 2 tot 3.

Zaterdag is er meer ruimte voor de zon, al schijnt de wat flets. Het blijft het droog. Het wordt het 9 of 10 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht minima dalend tot rond het vriespunt en kans op mist.

Zondag is het grijs met mist en laaghangende bewolking. Het is waterkoud bij 4 graden. Maandag is er af en toe zon en blijft het droog. Het wordt 4 graden bij rustig weer. In de nacht 0 tot -2 graden en opnieuw kans op laaghangende bewolking en/of mist.

Dinsdag is er weinig verandering maar daarna zou de zon vaker moeten gaan schijnen met koudere nachten waarbij het licht en lokaal matig kan gaan vriezen. Overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt.

