Vrijdag droog en grotendeels bewolkt

Het weer blijft de komende dagen wisselend. Overdag is het meestal bewolkt, met af en toe droog weer, maar het kan lokaal glad worden door lichte regen of ijzel. In de nachten koelt het af tot rond of net onder het vriespunt, met kans op lichte vorst.



Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is er veel bewolking en blijft het vrijwel overal droog. Lokaal kan de zon even doorbreken. De maximumtemperatuur schommelt rond 0 of 1 graad bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zaterdag minima rond -1 of -2 graden.

Zaterdag is er in de loop van de dag kans op wat lichte onderkoelde regen of ijzel. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In de nacht wordt het -2 graden.

Zondag wordt de kans op een opklaring wat groter en blijft het droog. De temperatuur schommelt rond het vriespunt en in de nacht volgt lichte vorst bij -2 of -3 graden.

Oprukkende zachte lucht vanuit Frankrijk probeert ons na het weekend te bereiken, zoals zo vaak de afgelopen tijd. Wordt het een stuk zachter of wint koude lucht juist terrein en schakelen we over op een ijzig weertype met sneeuw en wind? Want dat is ook een optie, met name op dinsdag. Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.