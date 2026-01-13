Vragen VVD over sluiten sportaccommodaties tijdens winterse dagen

Foto: Rieks Oijnhausen

De VVD wil van het college van B&W weten waarom alle gemeentelijke sportaccommodaties vrijdag en in het weekeinde dicht waren.

Sport 050 liet de deuren sluiten vanwege de winterse omstandigheden. Volgens fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz was er het grootste deel van die periode code geel afgegeven. “De VVD verbaast zich over deze keuze, is het logisch om bij code geel direct in de paniekstand te schieten en dingen geheel niet door te laten gaan en te verbieden of hoort het bij een weerbare gemeente om te kijken wat wel kan. Mogelijk was het sluiten van een enkele sporthal in verband met sneeuw op het dak een logische keuze”.

Volgens Jacobs-Setz werden niet alleen mensen getroffen die wilden zwemmen en sporten, maar ook wedstrijden van sportverenigingen konden niet door gaan, waardoor competities mogelijk ontregeld worden.

Ze wijst er op dat bijvoorbeeld particuliere blaashallen wel open bleven. De VVD wil weten welke overwegingen zijn gemaakt om de gemeentelijke accommodaties te sluiten. Daarnaast vragen de liberalen zich af waarom vrijdag al besloten werd dat alles tot en met zondag dicht ging.