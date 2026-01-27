Volkszanger Frank van Etten vervolgd voor betrokkenheid mishandeling door ‘shockvlogger’ in Poelestraat

Foto via Google Maps - Streetview

Volkszanger Frank van Etten moet voor de rechter verschijnen vanwege zijn mogelijke rol bij een zware mishandeling in de Poelestraat. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem volgens het Dagblad van het Noorden van betrokkenheid bij het geweldsincident, waar de Groningse shockvlogger Alex M. in november 2024 al voor werd veroordeeld als hoofdverdachte.

De zaak draait om een mishandeling op 14 mei 2024. In de Poelstraat sloeg M. een man bewusteloos op straat. Volgens justitie was Van Etten tijdens het incident via een videogesprek betrokken en vond de mishandeling plaats nadat de vlogger kort contact had met Van Etten. Het slachtoffer werd daarna op straat achtergelaten, terwijl M. nog een tijdje zou hebben gefilmd.

Het OM stelt dat Van Etten enkele uren na het geweld 2000 euro overmaakte aan M. In de telefoon van de vlogger vond de politie ook een spraakbericht over een video van het slachtoffer. Daar zou geld voor zijn gevraagd.

Van Etten verklaarde eerder dat hij het geld aan M. gaf om met rust gelaten te worden. Maar de veroordeelde mishandelaar stelde dat het ging om betalingen uit eerdere samenwerking. Daar ging de rechtbank in de zaak tegen M. niet in mee en stelde dat de mishandeling met voorbedachten rade was gepleegd. Volgens de rechters was het geweld door M. gericht op het verkrijgen van geld. Daarom werd M., die in Groningen bekend is als ‘shockvlogger’, veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal zeventien maanden.

Na zijn veroordeling vluchtte Alex M. naar Dubai. Hij werd daar later aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Hij zit momenteel vast in afwachting van zijn hoger beroep. Justitie spreekt rond de zaak tegen Van Etten voorlopig van ‘betrokkenheid’ bij de zware mishandeling. Wanneer de zanger voor de rechter moet verschijnen, is nog niet bekend.