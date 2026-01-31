Voetbal op sneeuwvrij Corpus, Groningen o19 verliest van Ajax; Groen Geel wint

Ajax’ CL debutant Pharell Nash in actie op Corpus tegen FC Groningen o19 (Foto Martijn Minnema)

FC Groningen onder 19 speelde vanmiddag voor de beker tegen Ajax onder 19 en daarvoor was het kunstgrasveld op Corpus den Hoorn schoongemaakt. Waardoor ook Groen Geel, de koploper uit de derde klasse, in actie kon komen.

De JO19 van FC Groningen speelt een divisie lager dan de leeftijdsgenoten van Ajax. Dat was voor rust ook goed te zien. Groningen werd terug gedrukt op eigen helft en moest de bal aan Ajax laten. Al na vier minuten was het bijna 0-1 maar Levi Acheampong schoot namens de Amsterdammers tegen de lat. Daarna waren de kansen schaars ondanks het grote overwicht voor Ajax. Kort voor rust kwam Groningen zowaar zelfs op voorsprong, Kaj Brandsma rondde een counter af door via een Ajax been knap raak te schieten, 1-0.

Na rust stelde Ajax echter snel orde op zaken, binnen tien minuten scoorde het twee keer uit een corner en stond het 1-2. In de 50’ minuut scoorde Kennynho Kasawirjo, vijf minuten scoorde Pharrel Nash. De Ajax jongeling maakte afgelopen woensdag zijn debuut in Ajax 1 tegen Olympiakos in de Champions League met een invalbeurt kort voor tijd.

Ajax ontsnapte na dik een uur aan de gelijkmaker toen ook Groningen uit een hoekschop scoorde maar de vlag omhoog ging voor buitenspel. Pas in de slotfase, toen Groningen meer risico nam, kwam Ajax tot grote kansen. Gescoord werd er niet meer waardoor Ajax een verdiende zege boekte en door is naar de kwartfinale.

GROEN GEEL – NEC DELFZIJL

Om kwart over drie trapten Groen Geel en NEC Delfzijl op hetzelfde veld af voor hun competitiewedstrijd in de derde klasse. Koploper Groen Geel voegde weer drie punten toe aan hun puntentotaal. Na een 2-0 ruststand eindigde het duel in 4-1. Topschutter Rob van der Leij scoorde twee keer, de andere treffers kwamen van Joël Brandsma en Joris Steenkamer. Groen Geel boekte zijn twaalfde zege in veertien wedstrijden en speelde de andere twee wedstrijden gelijk. De voorsprong op Wildervank is acht punten, maar als Wildervank zijn beide inhaalwedstrijden wint is het gat twee punten.

Ook in 4E ging een wedstrijd door, nummer zes Holwierde en nummer vijf HFC’15 speelden met 2-2 gelijk.