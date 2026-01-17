Vierde divisie: PKC’83 na nederlaag tegen Hoogland onder de streep

Foto: Andor Heij. PKC'83 - Hoogland

PKC’83 is zaterdag niet goed uit de winterstop gekomen. Het belangrijke thuisduel in de onderste regionen van de vierde divisie D tegen Hoogland werd met 4-2 verloren. Volgens PKC-trainer Ron de Boer had zijn ploeg toch minimaal een punt verdiend.

Het was een vreemde gewaarwording op sportpark de Kring. De sneeuw lag op sommige plekken zowat een meter hoog langs de lijn, maar het voelde qua temperatuur bijna als lente. Op het veld was de temperetuur ook aardig hoog, want beide ploegen gingen elkaar met veel strijd te lijf met enkele gevaarlijke momenten voor beide doelen.

Hoogland opende na 20 minuten op fraaie wijze de score. Youssef El Bouaazzati stuurde Rochdi Hathot diep, die één op één kwam met Swen Bakker. De PKC-doelman was kansloos op de lob van Hathot: 0-1.

Schiettent

Nadat Omar Kavak namens de Groningers op Hoogland doelman Julian Prinsen stuitte was het rond de 37e minuut een complete schiettent voor het doel van de club uit de gemeente Amersfoort. Daniel Sanafikhah probeerde het twee keer en ook Sem Rozema, Willem Bel en Kavak zagen hun schoten gestopt door Prinsen of de pogingen werden gesmoord in de Hoogland defensie.

In de 42e minuut hanteerde Hoogland nogmaals de diepe bal. Die kwam bij Dion van Burik terecht, die Bakker verschalkte: 0-2. Zo toonde Hoogland zich bijzonder effectief.

Lat

“Ik dacht echt dat die bal er in zou gaan, dan was het misschien heel anders gelopen”, baalde Fahim Bellghroub na afloop, want zijn kopbal, direct na rust, vloog tegen de Hooglandse lat. Ook de rebound van Bel ging er niet in. Hoogland wist in de 53e minuut wel te scoren. Bakker zag er bij een vrije trap van Hoogland niet goed uit en Timo Vos hoefde maar in te tikken: 0-3.

Fik

Bij PKC was Djairo Fik direct na de pauze ingevallen en die had een groot aandeel in de wederopstanding van PKC. Op aangeven van Rob Schokker schoot Fik de 1-3 na 69 minuten in de touwen. En Fik zette na 85 minuten de mooie aanval op die door Bel bekroond werd: 2-3.

Beslissing

De gelijkmaker hing in de lucht. Niemand van PKC kreeg een voet tegen de bal tijdens een enorme scrimmage en Prinsen kreeg nog net een hand achter een kopbal van Schokker. Maar het liep anders. Hoogland brak nog een keer uit en Rens Brinkman voltrok in blessuretijd het vonnis: 2-4.

Effectief

“We namen natuurlijk risico door achterin één op één te spelen”, aldus PKC’83 trainer De Boer over die goal. “Ik vond over de hele wedstrijd Hoogland wat comfortabeler aan de bal en makkelijker voor het doel. Maar na die 3-0 komen we wel terug in de wedstrijd. In de laatste vijf minuten valt de bal steeds net ongelukkig. We hebben in de hele wedstrijd vier, vijf momenten gehad dat we hadden kunnen scoren. Daarom vind ik het geen terechte nederlaag. We hebben wel een lesje in effectiviteit gehad”.

Geen zorgen

PKC’83 zakt door de nederlaag naar de 13e plek en dat is aan het einde van de rit een plek die nacompetitie tegen degradatie betekent. “We hadden voor de winterstop veel blessures, maar die jongens zijn allemaal weer op de weg terug. Dus ik maak me nog geen zorgen”, besloot De Boer.

Selectie

“We zijn al bezig met de selectie voor volgend seizoen”, zei assistent-trainer en voorzitter Robert Groninger. “Volgende week komt daar meer duidelijkheid over”. Toch werd een tipje van de sluier opgelicht. Een transfer is er al. Middenvelder Ricardo Postema van Velocitas komt naar PKC’83.

Topscorer Schokker blijft

Daarnaast heeft PKC zich voor volgend seizoen opnieuw verzekerd van de diensten van de topscorer, met 13 doelpunten, van de vierde divisie D: De inmiddels 35-jarige Rob Schokker: “Ik voel me nog hartstikke fit en ik ben nog steeds van waarde voor het team”, zei de spits. “Daarom heb ik net voor een jaar bijgetekend”.

PKC’83 – Hoogland 2-4. 20. Rochdi Hathot 0-1. 43. Dion van Burik 0-2. 53. Timo Vos 0-3. 69. Djairo Fik 1-3. 85. Willem Bel 2-3. 90+1 Rens Brinkman 2-4. Scheidsrechter: Maarten Joel ter Velde. Toeschouwers: 175.