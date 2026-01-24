Vierde divisie: Belangrijke zege PKC’83 tegen Heino

Foto Andor Heij. PKC'83

PKC’83 pakte zaterdagavond in en tegen Heino drie belangrijke punten onderin de vierde divisie D. De Groningers wonnen met 3-2 bij de nummer zes.

Voor de pauze waren er niet veel kansen te noteren, maar die gingen er wel vrijwel allemaal in. Fahim Bellghroub opende halverwege de eerste helft de score voor PKC. Stan Heetkamp zorgde voor de 1-1. Op slag van rust kopte Rob Schokker PKC opnieuw op voorsprong.

In de 74’ minuut profiteerde Djairo Fik van een fout achterin bij Heino: 1-3. Twee minuten later stond het alweer 2-3, Lucas van Riel scoorde.

PKC’83 klom naar de elfde plek met 20 punten uit 17 wedstrijden. Volgende week speelt PKC thuis tegen DETO dat voorlaatst staat.