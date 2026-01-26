VIDEO – Wolf rent vrolijk over golfbaan in Glimmen (update)

Foto via Pixabay

Een eenzame wolf, vrolijk rennend over een verlaten golfbaan in Glimmen. In groepsapps in Glimmen en Haren en op Facebook doet het filmpje, gemaakt door één van de greenkeepers van de golfbaan, inmiddels al een aantal dagen de ronde.

“De video is ongeveer anderhalve week geleden gemaakt door één van de greenkeepers van de golfbaan”, vertelt Jurjen Eerdmans, clubmanager van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club. Volgens Eerdmans was de greenkeeper de enige op de baan op het moment dat de video werd gemaakt: “De baan is een tijdje dicht geweest vanwege de sneeuw en de opdooi, waardoor de grasmat erg kwetsbaar wordt. Dus er kon enige tijd niet gespeeld worden.”

‘Het is de natuur, dat houdt je niet tegen’

Eerdmans kijkt niet op van het wilde roofdier op de golfbaan: “Voor ons is het de eerste keer dat iemand van onze club een wolf in levende lijve ziet op het terrein. Maar het is natuurlijk een onderdeel van de natuur, de wolf weet hier ook zijn weg te vinden. Als je ziet wat voor afstanden de dieren per dag afleggen, dan houd je dat niet tegen.”

Eerdmans vult aan dat er toevallig binnenkort een lezing plaatsvindt voor leden, waarin onder meer wordt verteld hoe mensen moeten reageren als ze een wolf tegenkomen: “De wolven gaan ook wat wennen aan mensen, dus dan is het wel prettig als mensen weten hoe ze moeten reageren.”

‘Kom ze regelmatig tegen’

De wolf is geen vreemde in de bosrijke omgeving rond Glimmen en Haren, vertelt Henk Niemeijer van Plaatselijk Belang Glimmen. “We hebben hier wel eerder wolven gehad en ik sport hier regelmatig buiten in de omgeving, dus ik kom ze vrij regelmatig tegen. Ze zijn hier gewoon. Ze komen niet bij je, maar ze zijn mensen wel gewend. We horen geregeld over wolven in het dorp, dus ik ben zelf mijn kinderen al een beetje aan het vertellen over de dieren en wat ze dan het beste kunnen doen als ze er één tegenkomen: zorg dat je niet lijkt op een prooi, ga niet wegrennen. Kijk de wolf aan.”