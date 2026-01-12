Video – Piano overleeft verhuizing uit oude school in De Hoogte niet

Foto: Albert van den Berg

Vrijwilligers van Edanz zijn maandag begonnen met het leegruimen van hun voormalige onderkomen in het voormalige school aan de Olderbarneveltlaan. Een oude, niet te repareren piano zorgde daarbij voor wat warmte, tot ongenoegen van gemeentelijke handhavers.

Volgens getuigen staken de vrijwilligers het instrument zelf in de fik. Een gemeentelijk handhaver was daar minder blij mee en droeg de vrijwilligers op het vuur uit te maken. De ontruimers van het pand zetten daarop zelf een brandblusser op de piano om de vlammen te doven.

Penningmeester André Laanstra van Edanz was zelf niet bij de werkzaamheden aanwezig en wist tijdens contact met deze omroep nog niet af van de brand. Maar Laanstra vertelt wel dat de piano rijp was voor het grofvuil: “We hadden eerst een goede piano te leen, maar diegene had deze zelf weer nodig. Heel wonderlijk kwam er ineens iemand met deze piano aanzetten, maar deze was onbespeelbaar en niet meer te repareren. Zelfs de kringloop zou er niets meer aan hebben.”

Verhuizing naar Damsterdiep na gesteggel met gemeente

Met het vertrek van de Olderbarneveltlaan is Edanz niet verdwenen. Het centrum voor ontmoeting en ontwikkeling heeft inmiddels ruim een maand een nieuw, tijdelijk onderkomen aan het Damsterdiep. De stichting moest het oude pand aan de Van Oldenbarneveltlaan tegen wil en dank moest verlaten van de gemeente, omdat het oude schoolgebouw meer wijkgerichte functies moet gaan krijgen.

“Eigenlijk moest het pand aan de Olderbarneveltlaan vorige week al leeg zijn”, vervolgt Laanstra. “Carex heeft het beheer van het pand inmiddels overgenomen. Maar vanwege het weer hebben we een week extra de tijd gekregen om de laatste spullen te verhuizen en weg te gooien. Volgende week wil de gemeente beginnen met de renovatie.”

‘Blij dat we hier tijdelijk door kunnen’

De nieuwe locatie van Edanz, in een oude timmerfabriek aan het Damsterdiep, wordt momenteel opgeknapt door vrijwilligers en gaat naar verwachting in februari officieel open. Edanz heeft de eerste activiteiten in het nieuwe pand deze maand al op de agenda staan.

“We zijn blij dat we op deze plek nu tijdelijk door kunnen”, besluit Laanstra. “We verwachten dat we hier een jaar of twee, drie kunnen zitten. We hopen in die tijd genoeg te kunnen sparen om iets te huren, of nog liever iets te kopen.”