VIDEO – Winterweer maakt ook snowboarden mogelijk in Stad (met wat gemotoriseerde hulp)

Foto: Joris van Tweel

Een opvallend tafereel vrijdagmiddag op de parkeerplaats P3, ten noorden van het complex van de Hanze op de Zernike Campus. Een auto, een snowboard, een touw en sneeuw. Hoe noem je dat?

Met een grote grijns filmt een jongen achterin een grijze stationwagen hoe zijn compagnon, op snowboard, wordt voortgetrokken door de rijdende auto. De twee jongens en de bestuurder wilden er weinig over kwijt, maar lieten zich wel kort fotograferen en filmen.

De snowboarders waren niet de enigen die de afgelopen dagen aan wintersport deden in onze gemeente. In Harenwerd woensdag op weilanden ge-‘snowkite’, oftewel gekitesurfed op sneeuw. In het Noorderplantsoen trokken mensen woensdag en vrijdag de langlaufski’s aan voor een klein tochtje.