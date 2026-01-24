Vertraging door defecte trein bij Grijpskerk

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zaterdagmiddag rekening houden met vertraging. Door een kapotte trein is er minder treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 16.45 uur. Een stoptrein van Leeuwarden richting Groningen kreeg bij Grijpskerk te maken met een storing waardoor de trein niet verder kon rijden. Dit zorgde ervoor dat een aantal treinen tussen Buitenpost en Groningen opgeheven moesten worden. Een storingsploeg is naar de locatie om het probleem op te lossen.

De verwachting is dat de problemen tot 17.45 uur gaan duren.