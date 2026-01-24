Vermoedelijk geschoten bij conflict Korreweg, nog niemand aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een conflict vrijdagavond op de Korreweg is vermoedelijk geschoten. Dat laat de politie zaterdagmiddag weten. Niemand raakte gewond.

“Rond 22.45 uur kwam er bij ons een melding binnen van een ruzie in een woning aan de Korreweg”, vertelt een politiewoordvoerder. “Hierbij is er mogelijk een schot gelost. Eenmaal ter plaatse zijn agenten direct met een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Zo is er gesproken met getuigen en is er ter plaatse sporenonderzoek verricht. Ook wordt er gekeken of er camerabeelden uit de buurt aanwezig zijn, waarop iets te zien is wat kan helpen bij het onderzoek.”

Bushalte

In de buurt van de woning zijn vuurwapengelijkende voorwerpen aangetroffen. “Of deze vuurwapengelijkende voorwerpen met het incident te maken hebben, is ook onderdeel van het onderzoek. Op dit moment is nog veel onduidelijk.”

Een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl meldde vannacht al dat de busbaan tussen de Korreweg en de Noorderstationsstraat urenlang was afgesloten. Bij een bushalte lag een plastic tas met daarnaast een vuurwapen. Medewerkers van de Forensische Opsporing hebben deze voorwerpen veiliggesteld voor nader onderzoek om vast te stellen of het om echte of imitatie-wapens gaat.

De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen: “Heb je informatie over het incident en heb je nog niet met ons gesproken? Of ben je in bezit van camerabeelden waarop iets te zien is wat mogelijk waardevol kan zijn voor het onderzoek? Deel dit dan met ons. Dat kan via deze website. Ook kun je bellen naar telefoonnummer 0900 88 44 of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”