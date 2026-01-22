Verkoop woningen Hanny van den Horsthof gestart op De Suikerzijde

Impressie via Gemeente Groningen

De verkoop van fase 2 van De Suikerzijde is vandaag (donderdag) gestart. In deze fase komen tussen- en hoekwoningen, appartementen en rug-aan-rugwoningen in een groene, stedelijke omgeving.

In het plan Hanny van den Horsthof gaan 48 woningen in de verkoop, waarvan 17 met KoopGarant. KoopGarant is er om koopwoningen voor meer mensen betaalbaar te maken. Wanneer je een woning met KoopGarant koopt, betaal je een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning.

Wie op termijn een huis verkoopt, krijgt de garantie dat de gemeente het huis terugkoopt. De verkoper krijgt de koopprijs die bij de aankoop is betaald, plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Dit betekent dat bij de terugkoop de oorspronkelijke prijsverlaging wordt verrekend. Meer informatie is te vinden op de website van De Suikerzijde.