Verkiezingsprogramma Stadspartij 100% voor Groningen: “Gemeente moet er weer zijn voor de inwoner”

Yaneth Menger, lijsttrekker. Foto: ingezonden

Stadspartij 100% voor Groningen trekt de verkiezingen in met een duidelijke boodschap: de gemeente moet er weer zijn voor de inwoner, niet voor het systeem. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de partij dat dinsdag werd gepresenteerd. Volgens lijsttrekker Yaneth Menger is de afstand tussen het stadhuis en de burger te groot geworden door bureaucreatie en prestigeprojecten. De partij pleit voor een nuchtere, “typisch Groningse” aanpak waarbij de basisbehoeften van inwoners en ondernemers centraal staan.

Met de slogan ‘Supporter van jou’ kiest de partij voor een krachtige, eigentijdse en typisch Groningse aanpak, waarin inwoners, ondernemers en toegankelijke zorg centraal staan. “Steeds meer Groningers stellen de vraag voor wie de gemeente er eigenlijk is”, vertelt Menger. “In vrijwel alle Groningse gemeenten nemen lokale partijen inmiddels bestuurlijke verantwoordelijkheid. De Stadspartij vindt het tijd dat ook in de gemeente Groningen de lokale stem een plek krijgt aan de bestuurstafel. Of het nu gaat om zorg, veiligheid of ondersteuning in de wijk: mensen willen geen afschuivende verantwoordelijkheden, maar een gemeente die verantwoordelijkheid neemt en doet wat nodig is. Supporter van jou betekent: er zijn voor Groningers, juist wanneer het ingewikkeld wordt.”

Wonen

Op het gebied van wonen wil de partij fors tempo maken met de bouw van minimaal 1.672 woningen per jaar. Hierbij ligt de focus op betaalbaarheid en het slim benutten van bestaande ruimte, zoals het splitsen van woningen en het ombouwen van lege kantoren. Opvallend is dat de partij kiest voor renovatie boven sloop en fel tegenstander is van “onbetaalbare broeikassen”. Volgens de partij moet er eerst met bewoners aan tafel worden gezeten voordat marktpartijen in beeld komen.

Meer wijkagenten

Veiligheid en zorg vormen andere belangrijke pijlers. De partij wil meer wijkagenten en BOA’s in de wijken en dorpen, en schuwt maatregelen als preventief fouilleren en extra cameratoezicht niet om de overlast aan te pakken. In de zorg moet de “menselijke maat” terugkeren door regels te schrappen en te werken met één vast gezicht per gezin. Om de kansengelijkheid te vergroten, stelt de partij voor om sport tot 18 jaar gratis te maken, zodat elk kind de kans krijgt om mee te doen.

“Geen dure nieuwe projecten zoals een popzaal”

De partij profileert zich tot slot als een “supporter van de ondernemer”. Concreet betekent dit het schrappen van de terras- en reclamebelasting en het wegnemen van onnodige regeldruk. In de gemeentelijke financiën kiest de partij voor soberheid: geen dure nieuwe projecten zoals een nieuwe popzaal in de Spoorzone, maar het behouden van iconen zoals DOT en het stadsstrand. Het motto is helder: minder praten, minder beleid stapelen en vooral “gewoon doen”.

