Verkiezingsprogramma ChristenUnie: “Netwerk van gemeenschappen dat we willen versterken”

Foto: ChristenUnie. Peter Rebergen, lijsttrekker ChristenUnie

Onder de titel ‘Opstaan voor het goede, met oog voor elkaar’ heeft de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Wat opvalt is dat het programma niet drijft op abstracte systemen, maar op de kracht van de Groningse wijken en dorpen. De partij hoopt een ‘aardschok van verbinding’ teweeg te brengen in een tijd van groeiende polarisatie.

De kern van het programma ligt in wat de ChristenUnie ‘nabijheid’ noemt. Voor de partij is de gemeente geen verzameling individuen, maar een netwerk van gemeenschappen. Dat vertaalt zich direct naar concrete steun voor lokale initiatieven. De ChristenUnie kiest hierbij voor het versterken van de sociale basis. Dit betekent structurele rugwind voor wijkbedrijven in Beijum en Selwerd, de dorpscoöperatie in Ten Boer en ontmoetingsplekken zoals de ‘Michi-Noeki’ in de Oosterparkwijk of de Rieshoek in Noordlaren. Volgens de partij zijn dit de plekken waar de eenzaamheid echt wordt verslagen.

Zorg voor de kwetsbare naaste

In de zorgvisie van de ChristenUnie staat de menselijke waardigheid centraal. De partij wil dat de zorg menselijk en preventief blijft, waarbij het ‘keukentafelgesprek’ de gouden standaard is. Hier moet niet alleen naar de directe hulpvraag worden gekeken, maar ook naar mantelzorgdruk en financiële zorgen. Opvallend is de expliciete aandacht voor groepen die vaak in de schaduw blijven. De partij spreekt zich krachtig uit tegen femicide en geweld tegen vrouwen, pleit voor het behoud van het Overweeghuis voor sekswerkers die willen stoppen en wil een ‘Safe Space’ in het uitgaansgebied voor iedereen die zich ’s nachts onveilig voelt.

Geen energietransitie voor de rijken

Op het gebied van duurzaamheid hanteert de ChristenUnie het principe van rentmeesterschap: de aarde leefbaar doorgeven aan volgende generatie. De partij waarschuwt echter voor een ‘energietransitie voor de rijken’. Om energiearmoede tegen te gaan, moet de gemeente de regie nemen door jaarlijks minimaal 2.000 extra woningen te isoleren, met voorrang voor de slechtste huizen in wijken als De Wijert, Beijum, Lewenborg en het noorden van de stad. Ook bij nieuwe energieprojecten eist de partij dat de winst voor de helft direct terugvloeit naar de inwoners zelf via lokaal eigendom.

Mobiliteit door de ogen van een kind

Een ander opvallend punt is de vernieuwende blik op verkeer en bereikbaarheid. De ChristenUnie wil dat bij elk nieuw verkeersplan standaard een ‘ouderen-/mindervalidentoets’ en ‘kindtoets’ wordt uitgevoerd. Een straat is pas geslaagd als een mindervalide inwoner of een kind er veilig en zelfstandig kan bewegen. Terwijl de partij investeert in snelfietsroutes en station Suikerzijde, blijft ze strijden voor de bereikbaarheid van de dorpen. De busverbindingen en fysieke wijkloketten in Haren, Ten Boer, Lewenborg en Hoogkerk moeten wat hen betreft koste wat kost behouden blijven om de overheid toegankelijk te houden voor iedereen.

Eerlijke economie en zondagsrust

In de lokale economie zoekt de ChristenUnie de balans tussen ondernemerszin en rust. De partij wil de regeldruk voor ondernemers verminderen via een ‘regelvermaler’, maar houdt tegelijkertijd vast aan de zondagochtendrust als een collectief moment van ontspanning en gemeenschap. Het doel is een economie die in dienst staat van de mens, waarbij sociaal inkoopbeleid en steun voor de kringloopeconomie de norm worden. Met dit programma positioneert de ChristenUnie zich als een partij die hoop en menselijkheid als kompas gebruikt voor de toekomst van Groningen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie hier.

