Verkeersongeluk op N7 zorgt voor lange file

Foto: Patrick Wind 112 Groingen

Op de N7 heeft maandagmiddag rond 16.45 uur een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen knooppunt Euvelgunne en knooppunt Julianaplein. Bij het ongeluk waren een personenauto en een vrachtwagen betrokken.

Over de oorzaak van het ongeval is op dit moment nog niets bekend. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse om hulp te verlenen en de situatie af te handelen. In de richting van knooppunt Julianaplein zijn twee rijstroken afgesloten. In de tegenovergestelde richting, vanaf knooppunt Julianaplein richting Euvelgunne, is één rijstrook dicht.